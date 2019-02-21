Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ihraç istemiyle disipline sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Hatay'a bağlı Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.



MHP'ye yakınlığıyla bilinen Bengitürk'e çıkarak seçim çalışmalarını anlatan Yaşar Toksoy'un 31 Mart yerel seçimlerinde adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak MHP Genel Merkezi tarafından açıklanan listelerde aday olmadığını öğrenildi.



Toksoy'un yerine 2009 seçimlerine kadar Dörtyol Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fadıl Keskin aday olarak gösterildi.



YAŞAR TOKSOY KİMDİR



09.08.1961 Dörtyol İlçesi Kuzuculu Mahallesinde Dünya'ya geldi. İlk ve ortaokulu Kuzuculu Mahallesinde tamamlayarak Dörtyol Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü 1. ve 2. sınıfları da aynı okulda okuyup daha sonra Adana Fatih Ticaret Lisesinden mezun oldu. 1990-1995 yılları arasında İ.D.Ç. Kamu Çalışanları Vakfı'nda çalışma hayatına başlayıp, daha sonra Dörtyol Belediyesine geçiş yaptı.



Uzun yıllar Dörtyol Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve değişik görevlerde çalıştı. Görevinden istifa ederek, 2009 Mahalli İdareler seçiminde Kuzuculu Belediye Başkanı seçildi. Kuzuculu Belediyesinde kısa sürede başta kuzuculu olmak üzere Dörtyol'un ve Hatay'ın tüm ilçelerine örnek bir Belediyecilik hizmeti sergileyen Yaşar Toksoy, 2014 Mahalli İdareler Seçiminde Dörtyol Belediye Başkanı seçildi.



Bugün- Şehr-emini sıfatıyla Dörtyol Belediye Başkanıdır.



Evli ve 4 çocuk Babası olup orta dereceli İngilizce bilmektedir.

