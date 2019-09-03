MHP'li Feti Yıldız, yeni adli yıl vesilesiyle yaptığı hatırlatmada tutuklu ve hükümlülerin barındığı cezaevi koşullarının yeniden gözden geçirme çağrısı yaptı. Yıldız, "160 yıl önce ,yani 1859 yılında Yürürlüğe giren.Muhâkemat Nizâmnâmesiyle Cezaevlerini iyileştirmeye gayret etmiş bir Milletin evlatları olarak..." ifadelerini kullandı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, yeni adli yıl vesilesiyle bazı hatırlatmalar yaptı.



Yıldız, tutuklu ve hükümlülerin barındığı cezaevi koşullarının yeniden gözden geçirme çağrısı yaptı.



MHP'li Yıldız, şunları belirtti:



"Yeni adli yılın ,Ülkemizin her köşesinde adaletin tam olarak tecelli ettiği,hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir yıl olmasını umar ,tüm yargı camiasına başarılar dilerim.



Yeni adli yıl vesilesiyle hatırlatıyorum;



160 yıl önce ,yani 1859 yılında Yürürlüğe giren.Muhâkemat Nizâmnâmesiyle Cezaevlerini iyileştirmeye gayret etmiş bir Milletin evlatları olarak ,tutuklu ve hükümlülerin barındığı cezaevi koşullarını yeniden gözden geçirelim"



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