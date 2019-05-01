MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yavuz hırsız misali ibret verici sözlerle Milliyetçi Hareket Partisine ve onun Sayın Genel Başkanı’na her zamanki seviyesiz üslubu ile saldırarak hedef şaşırtmaya çalışmaktadır. Bu şahıs Kuvâ-yı Millîye’nin devamı olduğunu iddia edecek kadar gerçeklerden, Gazi Mustafa Kemal’den, Kuvâ-yı Millîye’nin kahraman liderlerinden ve mensuplarından habersizdir. Bu şahsın içerisinde bulunduğu bugünkü yapı maalesef dünün zararlı cemiyetlerinin bu çağdaki devamı olabilecek derecede millî gerçeklerden uzaktır." ifadelerini kullandı

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a yanıt verdi.



Büyükataman, şunları belirtti:



"CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yavuz hırsız misali ibret verici sözlerle Milliyetçi Hareket Partisine ve onun Sayın Genel Başkanı’na her zamanki seviyesiz üslubu ile saldırarak hedef şaşırtmaya çalışmaktadır.



Bu şahıs Kuvâ-yı Millîye’nin devamı olduğunu iddia edecek kadar gerçeklerden, Gazi Mustafa Kemal’den, Kuvâ-yı Millîye’nin kahraman liderlerinden ve mensuplarından habersizdir.



Bu şahsın içerisinde bulunduğu bugünkü yapı maalesef dünün zararlı cemiyetlerinin bu çağdaki devamı olabilecek derecede millî gerçeklerden uzaktır.



Devletin dün Fırat Kalkanı bölgesinde askerimizi şehit edenlerle görüştüğünü ve Sayın Genel Başkanımızın bu gerçeğin ortaya çıkmasından endişe duyduğunu zırvalayan bu zat; akla ziyan teoriler üreteceğine, dün şehit olan askerimizin katilinin YPG terör örgütü olduğunu bilmelidir.



Ardından Genel Başkanı’nın YPG’yi terör örgütü kabul etmediği beyanını hatırlamalıdır. Sonrasında da Genel Başkanı’nın Çankırı’daki şehit cenazesine katılmama sebebine dair basit bir çıkarımda bulunarak sonuca ulaşılabilecektir.



İsterse kendisine biz yardımcı olalım. YPG -Kılıçdaroğlu’nun ifadesine göre- kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumsa dün toprağa düşen vatan evladı nedir?



CHP, bir an önce PKK/YPG Muhipleri Cemiyeti gibi davranmayı bırakmalı ve çizgisini sorgulamalıdır."



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