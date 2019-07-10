Son dakika haberleri... MHP ve İyi Parti, Twitter’dan kapıştı! İşte karşılıklı yapılan paylaşımlar

MHP resmi Twitter hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Hdp/pkk dersem siz İP’i anlayın, CHP dersem hemen Kandil’i aklınıza getirin." ifadelerine İyi Parti'den "İP derken de sizden başka kimsenin İP'lemediği teröristbaşının mektubunu aklınıza getirin @dbdevletbahceli" yanıtı verildi. İyi Parti'ye ise MHP'nin yanıtı sert oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İyi Parti, resmi Twitter hesapları üzerinden birbirlerine göndermelerde bulunan paylaşımlar yaptı.



MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki "Hdp/pkk dersem siz İP’i anlayın, CHP dersem hemen Kandil’i aklınıza getirin." ifadelerini paylaştı.



MHP'nin bu paylaşımını alıntılayan İyi Parti tarafından "İP derken de sizden başka kimsenin İP'lemediği teröristbaşının mektubunu aklınıza getirin @dbdevletbahceli" diye yazıldı.



İyi Parti'nin ifadelerine MHP'den yanıt geldi. MHP resmi Twitter hesabı üzerinden HDP'li Fatma Kurtulan'ın İyi Parti'ye yönelik söylediği "HDP'lilerin oylarıyla bu koltuklarda oturuyorsunuz" sözlerinin olduğu görüntüyü paylaşarak "Bu tweeti yazarken, oturduğunuz koltukları borçlu olduklarınızdan izin aldınız mı?" ifadelerini kullandı.



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