MHP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına değerlendirdi. MHP'den yapılan açıklamada, "MHP, yenilenme kararı verilen seçimde Cumhur İttifakı'nın başarısı için her türlü gayretin içerisinde olacaktır." denildi

MHP Başkanlık Divanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararını değerlendirdi.



Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin başkanlık divanını topladı.



Toplantıda, YSK tarafından alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileme kararı her yönüyle değerlendirildi.



Toplantıyla ilgili ilerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.





MHP'den ilk açıklama

Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz kararın her türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet verici.

MHP, YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır.

YSK'nin kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatası geri alınacağından, bu tartışma da ortadan kalkacaktır.

Belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 23 Haziran'da yapılacak seçimin sonuçlanmasına kadar ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirlenmesi gerekecektir.

YSK kararına, toplumun her kesiminin saygılı olması demokrasi ve hukukun üstünlüğünün bir gereğidir.

MHP, yenilenme kararı verilen seçimde Cumhur İttifakı'nın başarısı için her türlü gayretin içerisinde olacaktır.