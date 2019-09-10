Son dakika haberleri... MHP’li Semih Yalçın’dan Bülent Arınç’a sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'ın Ahmet Trük ve Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıkan sözlerine sert tepki gösterdi.

Soyal medyadan açıklama yapan Yalçın, "Sayın Arınç, bu gidişle kendi partisinde de sıkıntı ve krizlere yol açacak gibi görünmektedir. Kendisine çekidüzen vermediği takdirde Bülent Arınç’ın da MHP’de cadı kazanı kaynatmaya çalışanların akıbetine uğraması mukadderdir." ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın açıklaması şöyle;

1-Unutulmuş politikacılar albümündeki siyah beyaz fotoğraflar arasında sabıkalı pozlarıyla çoktan yerini alan Bülent Arınç; hatırlanmanın yolunu her zamanki gibi devlet aklıyla ve MHP ile polemiğe girmekte, partimize saldırmakta bulmuştur.

2-Kaftancıoğlu gibi Dev-Yolcu bir Marksist’in yanında yer alan hilaf-ı hakikat değerlendirmeleri karşısında daima hak ettiği cevabı almasına rağmen Sayın Arınç, zedelenmiş gururunu tamir için ısrarla hücumlarını sürdürmektedir.

3-Arınç; nefsini teskin ve tatmin için, giderek daha dokundurucu, daha yaralayıcı bir üslupla karşılık vermektedir.Aklı başında bir açıklamadan çok biraz efelenme, biraz istihza ve biraz da bilgiçlik kokan açıklamalarında Arınç; AKP’nin MHP’den rahatsız olduğunu ima etmektedir.

4-Hâlbuki partisinde asıl rahatsızlık ve endişe kaynağı kendisi ve kendisi gibi arıza tiplerdir. Her an bir çam devireceği bilinmekle birlikte kendisi ve muadilleri sabırla idare edilmektedir.

5-Arınç; ülkenin tartışılacak, politika dünyasının eleştirilecek onca meselesi varken çenesini tutamayıp MHP’ye laf yetiştirmeye çabalarken geçmişte “Bozulmasını istemem.” dediği AKP-MHP ilişkilerini baltalamak için elinden geleni yapmaktadır.

6-Demek ki Bülent Arınç’ın içinde eskiden kalma bir kuyruk acısı vardır veya başka maksatlara bilerek ve isteyerek hizmet etmektedir. Gençliğinde Manisa sokaklarında dedemin intikamını alacağım diyerek dolaşan Sümbüllü Arınç’ın hedef kitlesi kimdir? İntikamını kimden alacaktır?

7-Bülent Arınç ve onun temsil ettiği köhne zihniyet; MHP’nin politikadaki dominant rolünden, maşeri vicdanı temsil etmesinden ve siyasi konumunu aşan özgül ağırlığından rahatsızdır.

8-Arınç’ın daha öncede söylediği “AKP MHP’lileşmemeli ve MHP’nin anladığı şekildeki milliyetçiliğe ve Türkçülüğe itirazım var.” da ne demektir? Bülent Arınç’ın, MHP’nin milliyetçiliğinden anladığı nedir?

9-Arınç, Cumhuriyet’i kuran bir milleti sevmeyi ve onun bekası için çalışmayı neden benimsememektedir? Kendisini bir başka milletten hissediyorsa açıkça söylemelidir.

10-MHP’nin Türkçülük anlayışı ırk unsuruna ve kan bağına değil, kültürel birlikteliğe istinat etmektedir. Türkiye’de yaşayan bütün Türk vatandaşlarının adı ve kimliği Türk’tür. Aksini kabul etmek ve savunmak bölücülüktür.

11-Bülent Arınç Türk milletinin bir ferdi olmaktan gocunuyorsa açıklamalıdır. Bülent Arınç, MHP’nin milliyetçilik anlayışı hakkında bilerek kafalarda istifham ve soru işareti bırakmak suretiyle hangi mahfillere mesaj vermektedir?

12-Yoksa Türkiye’de mensubiyet şuurundan mahrum kripto Türk düşmanlarını referans mı almaktadır? Sayın Arınç’ın tutumu; geçmişin siyasi komplekslerinin, fikir husumetinin ve etnik bir aidiyet bilincinin dışa vurumu mudur?

13-“MHP’lileşmemeli!” lafzının arkasında derin bir aşağılama, adı konmamış bir düşmanlık ve kökleri çok eskilere giden bir siyasi hesaplaşmanın şifreleri mi gizlidir? Sahi Sayın Arınç’ın derdi nedir?

14-Arınç’ın kafasında MHP’den farklı nasıl bir millet tanımı vardır?Bu soruların cevabını sadece MHP camiasının değil,bütün Türk milletinin bilmeye hakkı vardır.Arınç ya gereken cesaretigöstererekTürkmilletiylehesaplaşmalı ya da sonsuza kadar çenesini kapatmalıdır.

15-Hatırlatmakta fayda vardır; Arınç’ta da kendi camiası içinde tefrika üretme ve fitne çıkarma potansiyeli hayli yüksek bir politikacıdır. Daha siyasette dayanışmanın, hedefte birliğin ne anlama geldiğini bilmiyor olsa gerektir ki AKP ile MHP arasına nifak tohumları ekmektedir.

16-Sayın Arınç, bu gidişle kendi partisinde de sıkıntı ve krizlere yol açacak gibi görünmektedir. Kendisine çekidüzen vermediği takdirde Bülent Arınç’ın da MHP’de cadı kazanı kaynatmaya çalışanların akıbetine uğraması mukadderdir.

17(son)-Sahi Arınç’ın 2023 için birtakım gizli hesapları, uzak emelleri mi vardır?Sağ gösterip sol vurarak aslında başka mahfillere veya gönlünde sakladığı başka adaylara mı hizmet etmektedir?Bu soruların cevabının, kendi camiası içinde şimdiden aranmaya başlandığına şüphe yoktur

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