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Son dakika haberleri... Mihraç Ural'a suikast! Mihraç Ural öldü mü?

Mihraç Ural, Suriye'nin Lazkiye kırsalında bombalı suikast saldırısına uğradı. Ural'ın saldırıdan yaralı kurtulduğu, ambulans helikopterle Lazkiye'den Şam'a götürüldüğü ve yoğun bakıma alındığı iddia edildi

Son dakika haberleri... Mihraç Ural'a suikast! Mihraç Ural öldü mü?

Mihraç Ural, Lazkiye kırsalında bombalı saldırıya uğradı.

Yenişafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre, 'Acilciler' olarak bilinen grubun lideri Mihraç Ural, Lazkiye kırsalında bombalı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından ağır yaralanan Ural, bir ambulans helikopterle Şam'a götürüldü.

Hastanede tedavisine devam edilen Ural ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Bölgedeki Türkmen grupları, saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, söz konusu eylem için 3 aydan bu yana hazırlık yaptıklarını ve nihayetinde bugün harekete geçtiklerini açıkladı.

Etiketler; #suriye #Mihraç Ural
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