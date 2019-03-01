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Son dakika haberleri... Milli Piyango Genel Müdürü Muammer Çolak görevden alındı

Milli Piyango Genel Müdürü Muammer Çolak görevden alındı

Son dakika haberleri... Milli Piyango Genel Müdürü Muammer Çolak görevden alındı

Sözcü'den Deniz Ayhan'nın haberine göre, Milli Piyango Genel Müdürü Muammer Çolak görevden alındı. Yerine Bekir Yunus Uçar atandı.

Milli Piyango İdaresinde Genel Müdür Muammer Çolak görevden alındı.Çolak'ın yerine Bekir Yunus Uçar atandı. Daha önce Binali Yıldırım'ın müşavirliğini de yürüten Yunus Uçar, Motosiklet Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Uçar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da yapmıştı.

2000 yılında hayatını kaybeden Bekir Yunus Uçar'ın babası Timurtaş Uçar ise, "Din ayrı devlet ayrı sapıklığının cezasını çekiyoruz" diyerek, bürokratların hazineyi soyduklarını iddia etmiş, "Ey parlamento, ey Genelkurmay İslam'a dönün" diye seslenmişti. Oğul Yunus Uçar da sosyal medya hesabından bu açıklamaları paylaşınca tepki almıştı.

Etiketler; #milli piyango
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