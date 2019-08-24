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Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı

Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladığını söyleyen Akar, birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildiğini ifade etti. Güvenli bölge tesisi konusunda konuşan Bakan Akar, ilk ortak helikopter uçuşunun bugün yapıldığını vurgulayarak teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandığını bildirdi

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalarda bulundu.

Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladığını söyleyen Akar, birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildiğini ifade etti.

Güvenli bölge tesisi konusunda konuşan Bakan Akar, ilk ortak helikopter uçuşunun bugün yapıldığını vurgulayarak teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandığını bildirdi.

Bakan Akar, "İdlib'de gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırıda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanırız." dedi.

Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 olmak üzere son 8 ayda Irak’ın kuzeyinde 654 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-3 harekatının başarıyla devam ettiğinin altını çizdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #milli savunma bakanı #hulusi akar #son dakika #son dakika haberleri
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