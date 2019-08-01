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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bir oldu bittiye göz yummayacağımızı herkes bilmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, kararlı ve son derece bilinçli. Türkiye ve KKTC'nin menfaatlerini her zaman garanti ve ittifak anlayışı doğrultusunda korumaya devam edeceğiz. Hedefimiz adada barış ve istikrarın sağlamasıdır. Kıbrıs'ta iki toplumlu katkıcı bir ödül konusunda herkesin katkısını bekliyoruz." dedi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bir oldu bittiye göz yummayacağımızı herkes bilmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Silahlı Kuvvetler Gününde açıklamalarda bulundu.

Akar, şunları belirtti:

"Çabamız barışçıl yollarla sorunu çözmek.

Türkiye, kararlı ve son derece bilinçli.

Türkiye ve KKTC'nin menfaatlerini her zaman garanti ve ittifak anlayışı doğrultusunda korumaya devam edeceğiz.

Hedefimiz adada barış ve istikrarın sağlamasıdır. 

Kıbrıs'ta iki toplumlu katkıcı bir ödül konusunda herkesin katkısını bekliyoruz.

Türkiye bölgede barış güvenlik ve istikrarın en büyük teminatidir.

Bir oldu bittiye göz yummayacağımızı herkes bilmelidir.

Türkiye, Kıbrıs Türkünün en büyük destekçisi olmaya devam edecektir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #hulusi akar #doğu akdeniz
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