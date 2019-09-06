Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Akar'a Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da eşlik etti. Birliklerde incelemelerde bulunan Bakan, Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül’de başlayacağını söyledi.



Bakan, Türk Ordusu'nun daha önce yaptığı başarılı operasyonları hatırlattı, kararlılık vurgusu yaptı.

Suriye'nin kuzeyinde PKK varlığına dikkat çeken Akar, "Zaman kaybı istemiyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı, yurt içinde ve dışında süren operasyonların devam edeceğini söyledi.



ulusal.com.tr