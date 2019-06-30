banner1005
AFAD'dan İyi Parti'ye yanıt
AFAD'dan İyi Parti'ye yanıt
Berat Albayrak'a teşekkür etti
Berat Albayrak'a teşekkür etti
G20 sonuç bildirisi yayımlandı
G20 sonuç bildirisi yayımlandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya açıklaması: Bedeli çok ağır olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" dedi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya açıklaması: Bedeli çok ağır olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir." dedi.

Akar, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç değerlendirmesi sırasında AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Libya'da Hafter güçleri sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari'nin, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit ettiği hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya'daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini vurguladı. 

Birleşmiş Milletler tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak barış ve istikrar için çalışmalara devam edileceğine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir."


Kaynak: AA
Etiketler; #Milli Savunma #hulusi akar #libya #hafter güçleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.