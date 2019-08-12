Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika ile ortak harekat merkezinin kısa sürede kurulacağını açıkladı. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin ise, "kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika ile kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin açıklamalarda bulundu.



"KORİDORUN DERİNLİĞİ 30-40 KM OLMALI"



"ABD ile müşterek harekat merkezi kısa süre içinde kurulacak" diyen Milli Savunma Bakanı, "Koridorun derinliği 30-40 kilometre olmalı, bu konuda adımın atılacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"B VE C PLANLARI HAZIR"



Bakan Akar, herhangi bir aksilik olduğu takdirde Türkiye'nin B ve C planlarının hazır olduğunun altını çizdi. Bunun Amerikalı muhattaplara da iletildiğini belirtden Akar, ortaya belirli bir süre koyduklarını söyledi.



AKAR'DAN DOĞU AKDENİZ MESAJI



Akar'ın bir diğer dikkat çektiği nokta da Doğu Akdeniz oldu. Kararlılık mesajlarını yineledi.



Milli Savunma Bakanı, "Bu konudaki hak ve hukukumuzu koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil" diye konuştu.



ulusal.com.tr