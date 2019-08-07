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SON DAKİKA HABERLERİ! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mümkün olmazsa gereken neyse yapacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yapılan güvenli bölge görüşmelerine ilişkin "Muhataplarımız görüşlerimize yaklaştı" dedi. Fırat'ın doğusuna olası operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar; planların hazırlıkların ve sahadaki birliklerin konuşlanmasının tamamlandığını kaydetti. ABD ile beraber çalışmayı arzu ettiklerine değinen Bakan Akar, "Mümkün olmazsa gereken neyse yapacağız" şeklinde konuştu

SON DAKİKA HABERLERİ! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mümkün olmazsa gereken neyse yapacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yapılan güvenli bölge görüşmelerini değerlendirdi.

ABD ile toplantıların olumlu ve yapıcı olduğunu söyleyen Akar, toplantının bugün için tamamlanacağını belirtti.

"Muhataplarımız görüşlerimize yaklaştı" ifadelerini kullanan Bakan Akar, terör koridoruna bölgede asla izin verilmeyeceğini açıkladı.

Fırat'ın doğusuna olası operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar; planların hazırlıkların ve sahadaki birliklerin konuşlanmasının tamamlandığını kaydetti.

ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde Türkiye'nin taleplerine ilişkin açıklamalarını sürdüren Akar, "Koridor, 30-40 kilometre derinlikte olsun, güvenli bölge ABD ile oluşturulsun, YPG bölgeden çıksın" dedi.

ABD ile beraber çalışmayı arzu ettiklerine değinen Bakan Akar, "Mümkün olmazsa gereken neyse yapacağız" şeklinde konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #güvenli bölge
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