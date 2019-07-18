Heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
Heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
Yaşlandırma uygulaması FaceApp'ten flaş açıklama
Yaşlandırma uygulaması FaceApp'ten flaş açıklama
Instagram'da bir dönem sona erdi! Artık görünmeyecek
Instagram'da bir dönem sona erdi! Artık görünmeyecek
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, buradan sınır hattındaki birliklere geçti.

İnceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, birlik komutanları ile bir araya geldi, faaliyetler hakkında komutanlardan bilgi aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #hulusi akar #milli savunma bakanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.