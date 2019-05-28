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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Irak'ın kuzeyi Hakurk'a harekat başlatıldı! Jetler atış yapıyor, komandolar da katılıyor

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Irak'ın kuzeyi Hakurk'a harekat başlatıldı! Jetler atış yapıyor, komandolar da katılıyor

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi.

Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.

Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #hakurk
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