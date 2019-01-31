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Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina'ya hava harekatları
Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina'ya hava harekatları
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina'ya hava harekatları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina'ya hava harekatları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiğini duyurdu.

MSB'nin açıklamasına göre, harekatlar 30 Ocak 2019 tarihinde yapıldı.

Harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı #ırak #zap #metina
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