Son dakika haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: S-400 teslimatı başladı! Rusya'dan ilk açıklama

Uzun süredir beklenen açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sisteminin Ankara'ya sevkiyatının başladığını duyurdu. Açıklamaya göre, birinci grup malzemeler, Mürted Hava Meydanı'na gönderildi

Uzun süredir beklenen açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sisteminin Ankara'ya sevkiyatının başladığını duyurdu. Açıklamaya göre, birinci grup malzemeler, Mürted Hava Meydanı'na gönderildi. S-400 taşıyan ikinci uçak Ankara'ya indi.



Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma füzeleriyle ilgili açıklama yaptı. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin, Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığı belirtildi.



Türkiye, Rusya ile Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesini 11 Nisan 2017’de imzalanmıştı.



Sevkiyat önümüzdeki günlerde de devam edecek. Eski adıyla Akıncı Hava Üssü yeni adıyla Mürted Hava Üssü'ne intikali yapılan S-400'lerin kurulumu, Türk ve Rus uzmanlar tarafından yapılacak.



S-400'ler Rusya dışında sadece Çin'de var. Bütün sevkiyat bittiğinde Türkiye S-400 sistemlerine sahip 2. ülke olacak.



Bakanlık açıklamasında "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı." ifadeleri yer aldı.



SSB'DEN AÇIKLAMA



Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamada "Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır" denildi.



RUSYA'DAN AÇIKLAMA



Rusya da haberi teyit etti. Rusya’nın askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS, S-400 füze sistemlerinin Türkiye’ye teslimatının başladığını doğruladı.



ulusal.com.tr



