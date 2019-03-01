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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik celp tarihleri değişti! İşte 16 ve 19'uncu celp dönemlerinin yeni tarihleri (e devlet bedelli askerlik celp dönemi sorgulama)

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, 16'ncı celp döneminin sevk tarihi 3 Nisan 2019, 19'uncu dönemin de sevk tarihi 22 Nisan 2019 olarak değiştirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik celp tarihleri değişti! İşte 16 ve 19'uncu celp dönemlerinin yeni tarihleri (e devlet bedelli askerlik celp dönemi sorgulama)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Duyuruda, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitim yapacak yükümlülerin aşağıda belirtilen celp dönemlerindeki sevk tarihlerinde değişiklik yapılmıştır." denildi.

Yeni sevk tarihleri şu şekilde:

"16. celp dönemi: 3 Nisan 2019
19. celp dönemi: 22 Nisan 2019"

ulusal.com.tr

Etiketler; #bedelli askerlik #son dakika #Milli Savunma Bakanlığı
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