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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğinde

Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya’da göz altına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir." açıklaması yapıldı. Öte yandan Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğinde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bazı sosyal medya hesaplarında Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

"DIŞ GÜÇLERE HİZMET EDEN DÜŞMANCA BİR TAVIR NİTELİĞİNDE"

MSB'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Libya’da göz altına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. 

Söz konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir."

SERBEST BIRAKILDILAR

Öte yandan Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hafter #libya #Milli Savunma Bakanlığı
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