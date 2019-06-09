banner1005
RTÜK'e en fazla şikayet edilen televizyon programı belli oldu
RTÜK'e en fazla şikayet edilen televizyon programı belli oldu
Türkiye'nin galibiyeti, Fransa basınında yankı uyandırdı
Türkiye'nin galibiyeti, Fransa basınında yankı uyandırdı
Afyonkarahisar'da deprem
Afyonkarahisar'da deprem
CHP Milletvekili Kazım Arslan'a veda
CHP Milletvekili Kazım Arslan'a veda

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit oldu

Suriye Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin Zeytin Dalı Harekat Alanında bulunan bir üs bölgesine saldırısı sonucunda 1 asker şehit oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerin Zeytin Dalı Harekat Alanında bulunan bir üs bölgemize 09 Haziran 2019 tarihinde yaptıkları tanksavar saldırısı sonucu, 1’i ağır olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bölgede tespit edilen terörist hedefleri ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #tel rifat #pkk #YPG #Zeytin Dalı Harekat
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.