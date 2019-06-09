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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: P. Uzm. Onb. Halil Kurt şehit oldu

Suriye Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin Zeytin Dalı Harekat Alanında bulunan bir üs bölgesine saldırısı sonucunda P. Uzm. Onb. Halil Kurt şehit oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: P. Uzm. Onb. Halil Kurt şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), P. Uzm. Onb. Halil Kurt'un olduğunu duyurdu.

Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt için Gaziantep'te tören düzenlendi. 

Şehit Kurt'un cenazesi, Kilis Devlet Hastanesi morgundan alınarak kara yoluyla Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi.

Burada basına kapalı düzenlenen törene, şehidin babası Mevlüt ile ağabeyi Abdulaziz'in de katıldığı törenin ardından cenaze, askeri helikopterle memleketi Hatay'a götürüldü.

Şehit Kurt'un yaklaşık 1 yıl önce mesleğe başladığı ve 2 ay sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Zeytin Dalı Harekat #YPG #pkk #tel rifat #suriye
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