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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan Murat Alan hakkında suç duyurusu

Akit TV'de Murat Alan'ın generalleri hedef alan sözleri sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan Murat Alan hakkında suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "01 Haziran 2019’da Akit Tv’de yayımlanan bir programda TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?
Akit TV'de yayınlanan "Ters Kutuplar" adlı programa konuk olan Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan'ın canlı yayında Türk askeriyle ilgili yaptığı "eşek" benzetmesi tepki çektimişti. Alan, gazeteci Ali Tarakçı ile tartıştığı sırada, "O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” dedi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı
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