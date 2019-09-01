Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, PKK'nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu tespit edildi.
ulusal.com.tr
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