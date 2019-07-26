Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı'nda ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelerin fotoğraflarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı'nda ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelerin fotoğraflarını paylaştı.



MSB'nin açıklamasında, şunlar denildi:



"Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada 1 Adet AT4 tanksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, bir Dragunov keskin nişancı silahı, bir HK-33 piyade tüfeği, üç AK-47 piyade tüfeği, iki BKC makineli tüfek, bir termal dürbün, bir Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, bir Yaesu büyük telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), piyade tüfeği mühimmatı, EYP yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir. Mağaraya yakın gömülü depoda ise 100 litrelik bidonlar içerisinde olmak üzere; bir bidon sıhhi malzeme, bir bidon hazır gıda bulunmuştur.



Ele geçirilen malzemeler komandolarımız tarafından yerinde imha edilmiştir."



ulusal.com.tr







