Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400, FETÖ, Patriot, F-35, yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı. Yurt içinde ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24’ü sözde lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildi. (Türk ve ABD heyetlerince) Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır. Çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesi planlandı" açıklaması yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklamalar yapıldı.



Açıklamalar şu şekilde:



"Yurt içinde ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24’ü sözde lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildi.



(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor.



S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı.



(Yeni askerlik sistemi) 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlü memleketlerine gönderildi.



(Türk ve ABD heyetlerince) Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır. Çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesi planlandı."



Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkiyatının da Ankara'ya yapılmasının beklendiğini belirtti.



ulusal.com.tr