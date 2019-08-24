Ali Gürlü son yolculuğuna uğurlandı
Ali Gürlü son yolculuğuna uğurlandı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Samsun'da sağanak: Bir kişi hayatını kaybetti
Samsun'da sağanak: Bir kişi hayatını kaybetti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldığını açıkladı

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı

23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"Pençe-3 Operasyonu 23 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır.

Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.

Operasyon, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenmektedir.

Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı #msb #pençe-3 #son dakika #son dakika haberleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.