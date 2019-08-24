Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldığını açıkladı

23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı.



Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.



Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:



"Pençe-3 Operasyonu 23 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır.



Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.



Operasyon, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenmektedir.



Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."



ulusal.com.tr



