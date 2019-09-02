Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordineli çalışma yaptığı belirtildi.
Çalışma sonucunda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendiği ifade edildi.
Harekatta bölgede tespit edilen 5 PKK’lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
ulusal.com.tr
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar, aralıksız ve başarılı şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordineli çalışması sonucunda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.