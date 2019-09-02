5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar, aralıksız ve başarılı şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordineli çalışması sonucunda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından duyurdu

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordineli çalışma yaptığı belirtildi.

Çalışma sonucunda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendiği ifade edildi.

Harekatta bölgede tespit edilen 5 PKK’lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı #Türk Silahlı Kuvvetleri #Milli İstihbarat Teşkilatı #terörist #ırak #hakurk #pkk #son dakika haberleri
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