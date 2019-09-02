Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar, aralıksız ve başarılı şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordineli çalışması sonucunda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından duyurdu