Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün gece Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği bilgisini paylaştı. Harekatta 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında son aşamaya gelindiği açıklandı. Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir, toplantıdan öne çıkan notları paylaştı. Demir'in notlarına göre, 2015'ten bu yana 15 bin 97 terörist etkisiz hale getirildi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında son aşamaya gelindi. 15 Temmuz'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi. Rusya ile Tel Rıfat'ta 8 devriye faaliyeti yapıldı. İdlib'de 35 milli devriye faaliyeti yapıldı. S-400 teslimatı konusunda hiçbir değişiklik yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), aylık olağan basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün gece Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği bilgisini paylaştı. Harekatta 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Toplantıda başta terörle mücadeledeki bilanço olmak üzere birçok konuda bilgilendirme yapıldı.



Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir, toplantıdan öne çıkan notları paylaştı.



2015'ten bu yana 15 bin 97 terörist etkisiz hale getirildi.



Diğer bakanlıklarla süren koordineli yeni askerlik sistemi çalışmalarında son aşamaya gelindi.



15 Temmuz'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi.



Rusya ile Tel Rıfat'ta 8 devriye faaliyeti yapıldı.



İdlib'de 35 milli devriye faaliyeti yapıldı.



S-400 teslimatı konusunda hiçbir değişiklik yok.



ulusal.com.tr

