Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ""2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. 2031'de envantere alıyoruz. Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır" açıklaması yaptı

"Günümüzde kendi teknolojilerini, özellikle de savunma sistemlerini üretemeyen ülkeler, küresel güçlerin açık hedefi olmaktadır. Teknolojik ihtiyaçlar, başka ülkelerden tedarik edilirse en ihtiyaç duyulan zamanda, o sistemleri kullanamama riskiyle karşı karşıya kalınabileceğinin bilincindeyiz. Geçmişte satın aldığımız İHA'ları uçuramadığımız günleri unutmadık, unutmayacağız. Kıbrıs Harekatı sırasında uygulanan ambargo da dün gibi hafızalarımızdadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanmasına çok önem veriyor teknolojik bağımsızlığımızı sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemizin savunma sanayisinde sadece kendi kendine yeten bir ülke değil, dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilen bir ülke olmasını hedeflemekteyiz. Bu çerçevede kamu ve özel sektörde girişimlerimizi sürdürüyor, çok boyutlu teşvik ve yatırımlarımızı çeşitlendiriyoruz."Oktay, savunma sanayi ihtiyaçlarını tasarımdan üretime kadar milletin kendi mühendisleri ve büyük ölçüde yerli ve milli kaynaklarla karşıladıklarını vurguladı."Savunma Sanayii Başkanlığının yeni sistemde, doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlanmasının ana sebeplerinden birisi de budur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği tüm hız, esneklik ve dinamizmden yararlanmaktır. Yeni sistemle milletimize sunduğumuz katma değeri yüksek teknolojiye sahip milli ürün yelpazemiz çok daha hızla genişleyecektir. Teknoloji üreten bir topluma sizlerle dönüşecek, milli teknoloji hamlemizi birlikte başarıya ulaştıracağız."Oktay, devletin her türlü zorlukla topyekun mücadeleyi başarıyla yürütecek kabiliyete ve geleneğe sahip olduğunu, bu bilinçle, geride kalan 17 yılda savunma sanayisinin "yerlileştirme, millileştirme ve küresel etkinlik" düsturu çerçevesinde büyük bir aşama kaydettiklerini aktardı."Savunma sanayisinde yerlilik oranımızı yüzde 15'lerden, yüzde 65'lere kadar çıkardık. Yüzde 65'lere nasıl geldik, sizler çok iyi biliyorsunuz. ATAK helikopterinden edindiğimiz tecrübeyi bir adım öteye taşıyarak, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ile yeni bir sayfa açtık. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretilen yerli helikopterimiz GÖKBEY test uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiş, gururumuz olmuştu. Geçtiğimiz aylarda TEI'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği PD-170 motoruyla insansız hava araçlarımızdan ANKA'nın uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Yakaladığımız bu ivmeyle yerli üretim ve tasarım imkanlarımızı hızla artırarak, Türkiye için çok önemli bir proje olan Milli Muharip Uçak ve ilk milli haberleşme uydumuz TURKSAT 6A gibi nice projeleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Yerli ve milli üretimde yüzde 65'leri yeterli görmüyoruz."