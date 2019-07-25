Son dakika haberleri... MİT ve TSK'dan Erbil suikastı operasyonu: Teröristler önce Duhok'ta sonra Batifa'da vuruldu! 45 kişi gözaltına alındı

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terör saldırısını planlayanların peşine düştü. Saldırıdan bir gün sonrası planlayıcıların yeri, yerel istihbarat kaynaklarından edinilen bilgilere göre tespit edildi. MİT, teröristleri takibe aldı. TSK ile nokta operasyon için düğmeye basıldı. İlk operasyon, 18 Temmuz 2019 tarihinde Duhok kırsalındaki bir yol üzerinde gerçekleştirildi. Bu operasyonda, teröristler etkisiz hale getirildi. Takip devam etti. Altı gün sonra saldırıyı planlayan diğer teröristler hedef alındı. Teröristler, dün Irak'ın kuzeyindeki Batifa kırsalında vuruldu. Yerel asayiş birimlerinden edinilen bilgiye göre, suikastla direkt bağlantıları tespit edilen 45 kişi gözaltına alındı

Irak Erbil'de terör örgütü PKK tarafından Türk diplomatın şehit edilmesi sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından operasyonlar gerçekleştirildi.



Nokta operasyonları, MİT ve TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde yapıldı.



İki ayrı operasyonla saldırıyı planlayan teröristler vuruldu.



Türk diplomat Osman Köse, 17 Temmuz 2019 tarihinde Erbil'de terör örgütü PKK'nın suikasti sonucu şehit olmuştu.



Saldırıyı gerçekleştirilen teröristler, kısa sürede yakalanmıştı.



MİT de saldırıyı planlayanların peşine düştü. Saldırıdan bir gün sonrası planlayıcıların yeri, yerel istihbarat kaynaklarından edinilen bilgilere göre tespit edildi. MİT, teröristleri takibe aldı. TSK ile nokta operasyon için düğmeye basıldı.



İlk operasyon, 18 Temmuz 2019 tarihinde Duhok kırsalındaki bir yol üzerinde gerçekleştirildi. Bu operasyonda, teröristler etkisiz hale getirildi.



Takip devam etti. Altı gün sonra saldırıyı planlayan diğer teröristler hedef alındı. Teröristler, dün Irak'ın kuzeyindeki Batifa kırsalında vurularak etkisiz hale getirildi.



TRT Haber, operasyonla ilgili fotoğrafları da paylaştı.



45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Yerel asayiş birimlerinden edinilen bilgiye göre, suikastla direkt bağlantıları tespit edilen 45 kişi gözaltına alındı.



ulusal.com.tr







