Son dakika haberleri! MİT ve TSK'dan Kandil'e darbe! Gülüzar Tural, Saliha Kaytar ve PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Terörden Arananlar Listesi'ndeki isimler günden güne eriyor. Sınır içi ve sınır ötesindeki başarılı operasyonlarla PKK için çember daraldı.



Mit ve TSK'nın Kandil'e ortak operasonunda Kırmızı kategoride aranan ismin üzerine çizik atıldı.



19 Ağustos'ta yaplan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin "Pelşin Tolhildan" kod adlı Gülüzar Tural olduğu öğrenildi.



Ağrı Patnos'ta düzenlenen operasyonda da, Gri Liste'deki terörist öldürüldü.



İçişleri Bakanlığı 300 bin TL ödülle aranan Kava kod adlı Sezer Işık'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan operasyonda ise bir PKK'lı terörist ölü, biri de sağ olarak ele geçirildi.



Bulunan 3 sığınakta, 4 el bombası, 10 adet M16 şarjörü, kamuflajlı tulum ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar imha edildi.



Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.



Bir operasyon da Muş'ta yapıdı. Şenyayla kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

ulusal.com.tr