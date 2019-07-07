banner1005
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı
Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... MİT ve TSK'dan ortak operasyon: KCK'nın üst düzey yöneticisi Diyar Garip etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK, PKK'ya ortak operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütünün sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi. Operasyon, Kandil'de ilk kez üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.

Son dakika haberleri... MİT ve TSK'dan ortak operasyon: KCK'nın üst düzey yöneticisi Diyar Garip etkisiz hale getirildi

PKK'nın anakargahı Kandil'e operasyon yapıldı. Sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK, 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek Virajları bölgesine operasyon düzenledi.

PKK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.

Operasyon PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.

"Halmat Diyar" kod adlı 1973 Irak Süleymaniye doğumlu terörist, örgütün sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biriydi.

PKK'lı Diyar Garip terör örgütüne 1992'de katılmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mit #tsk #kck
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.