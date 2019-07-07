Son dakika haberleri... MİT ve TSK'dan ortak operasyon: KCK'nın üst düzey yöneticisi Diyar Garip etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK, PKK'ya ortak operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütünün sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi. Operasyon, Kandil'de ilk kez üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.

PKK'nın anakargahı Kandil'e operasyon yapıldı. Sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi.



MİT ve TSK, 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek Virajları bölgesine operasyon düzenledi.



PKK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.



Operasyon PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.



"Halmat Diyar" kod adlı 1973 Irak Süleymaniye doğumlu terörist, örgütün sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biriydi.



PKK'lı Diyar Garip terör örgütüne 1992'de katılmıştı.



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