MKE Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs, deplasman dönüşü Afyonkarahisar'da kaza yaptı. Feci kazada 17 yaşındaki Mert Turgut Çakır ile 19 yaşındaki Eren Açıkgöz hayatını kaybetti. "Ciğerimiz yandı" ifadelerinin kullanıldığı Antalyaspor'un başsağlığı mesajında "Dün gece ağırladığımız MKE Ankaragücü'nün cefakar taraftarlarından Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün, evlerine dönüş yolculuğu sırasında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" denildi. Öte yandan hükümet ile siyasetçilerden de başsağlığı mesajları paylaşıldı

MKE Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs, Afyonkarahisar'da kaza yaptı.



Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Antalyaspor, hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz olduğunu açıkladı.



"Ciğerimiz yandı" ifadelerinin kullanıldığı mesajda şu ifadeler yer aldı:



"Dün gece ağırladığımız MKE Ankaragücü'nün cefakar taraftarlarından Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün, evlerine dönüş yolculuğu sırasında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz...



Hayatını kaybeden genç kardeşlerimize Allah'tan rahmet, başta aileleri ve yakınları olmak üzere Ankaragücü ve Türk futbol camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."



SİYASİLERDEN MESAJ



Öte yandan siyasetçiler de kaza sonrası başsağlığı mesajı yayınladı.



Mesajlar şöyle:



"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kazasında hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerine ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyorum.



MHP'li Saffet Sancaklı: Antalyaspor deplasmanı maçı dönüşünde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına Allah’tan rahmet; yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diler, yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyorum.



CHP'li Muharrem İnce: Takımlarına destek olmak için gittikleri Antalya deplasmanından Ankara’ya dönerken yaşanan kazada yaşamını yitiren Ankaragücü taraftarı genç evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, #Ankaragücü camiasına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum."



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