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Son dakika haberleri... MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." denildi

Son dakika haberleri... MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde Metina ve Zap bölgelerinde hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #Milli Savunma Bakanlığı #metina #zap
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