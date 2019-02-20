Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava harekatları düzenlendiğini açıkladı.



MSB'nin açıklamasına göre, Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine hava operasyonları düzenlendi.



Operasyonlar kapsamında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.



Açıklama MSB'nin Twitter hesabından yapıldı.



ulusal.com.tr