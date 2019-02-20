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Son dakika haberleri... MSB açıkladı: Irak kuzeyi Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı

Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

Son dakika haberleri... MSB açıkladı: Irak kuzeyi Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava harekatları düzenlendiğini açıkladı.

MSB'nin açıklamasına göre, Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine hava operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Açıklama MSB'nin Twitter hesabından yapıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #msb #Milli Savunma Bakanlığı #ırak kuzeyi #metina #hakurk #zap
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