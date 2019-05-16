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Son dakika haberleri... MSB'den Şırnak bölgesindeki operasyonlara dair açıklama: En az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden Şırnak bölgesindeki operasyonlarda  en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı. Gabar Dağı kırsalında dün etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin sözde "Gabar Dağı sorumlusu" olduğu tespit edildi

Son dakika haberleri... MSB'den Şırnak bölgesindeki operasyonlara dair açıklama: En az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda en az 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Açıklamada şunlar denildi:

"Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden Şırnak bölgesindeki operasyonlarda  en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN İKİ TERÖRİSTİN KİMLİĞİ

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliği belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Cizre nüfusuna kayıtlı sözde Gabar Dağı sorumlusu "Canfeda" kod adlı Mehdi Danış, diğerinin de Siirt nüfusuna kayıtlı "Kendal Batman" kod adlı Enes Biçen olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #terörist #Milli Savunma Bakanlığı #şırnak #msb
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