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'Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi'
'Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi'
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Son dakika haberleri... MSB duyurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildi

 Millî Savunma Bakanlığı,​ Irak kuzeyi Hakurk’ta 6, Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika haberleri... MSB duyurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta sürdürülen Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğu kaydedildi. 

Avaşin, Zap ve Gara'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine hava harekatları gerçekleştirildiği belirtildi. 

Harekatlar sırasında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilirken en az 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #​ Irak kuzeyi #Milli Savunma Bakanlığı
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