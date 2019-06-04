Millî Savunma Bakanlığı,​ Irak kuzeyi Hakurk’ta 6, Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde 4, Diyarbakır Lice'de ise beş PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta sürdürülen Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğu kaydedildi.



Avaşin, Zap ve Gara'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine hava harekatları gerçekleştirildiği belirtildi.



Harekatlar sırasında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilirken en az 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Diyarbakır Lice'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.





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