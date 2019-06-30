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Son dakika haberleri... Muammer Aydın, DSP'deki iki görevinden istifa etti

31 Mart seçimlerinde DSP'den İBB adayı olan 23 Haziran seçimlerinde ise adaylıktan çekilen DSP'li Muammer Aydın, partideki genel başkan yardımcılığı ve başkanlar kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Aydın, "Siyaset ilke ve doğrultulu tutarlılığı gerektirir" dedi

Son dakika haberleri... Muammer Aydın, DSP'deki iki görevinden istifa etti

31 Mart seçimlerinde DSP'den İBB adayı olan 23 Haziran seçimlerinde ise adaylıktan çekilen DSP'li Muammer Aydın, DSP'deki genel başkanlığı görevinden istifa etti. 

Muammer Aydın'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"KAMUOYUNA DSP ‘DEKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE BAŞKANLAR KURULU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM.

SİYASET İLKE VE DOĞRULTU TUTARLILIĞI GEREKTİRİR

Saygılarımla 30.Haziran.2019 Av.Muammer Aydın

DSP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ"

ulusal.com.tr

Etiketler; #dsp #ibb #Muammer Aydın
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