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Son dakika haberleri... Muammer Aydın'ın istifası sonrası DSP'den İstanbul kararı

DSP’nin 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muammer Aydın yarıştan çekildiğini açıkladı. DSP, İstanbul'da çekilen Muammer Aydın'ın yerine başka bir aday göstermeyeceğini açıkladı

Son dakika haberleri... Muammer Aydın'ın istifası sonrası DSP'den İstanbul kararı

Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Muammer Aydın, adaylıktan istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.

Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinde 30 bin 817 oy almıştı.

DSP, İstanbul'da çekilen Muammer Aydın'ın yerine başka bir aday göstermeyeceğini açıkladı.

DSP Genel Başkanı Aksakal yaptığı açıklamada, "Adayımız çekilmiştir. Parti Meclisi yeni bir aday göstermeme kararı almıştır." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #dps
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