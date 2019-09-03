Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Palu ailesi ile ilgili kritik Adli Tıp raporu paylaşıldı. Türkiye’nin gündemine oturan Palu ailesi hakkındaki raporda Palu ailesinin akıl sağlığı ile ilgili bir sorun bulunmadığı ifade edildi. Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak ise rapora itiraz ettiklerini açıkladı. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı Tuncer Ustael soruşturma başlattı. İki başlık altında yapacak soruşturmada, Meryem Tahnal’a tecavüz ve çocuklara yönelik kötü muamelesi Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından araştırılacak

Palu ailesi ilgili Adli Tıp raporunu açıklayan Müge Anlı, Tuncer Ustael hakkında açılan yeni soruşturmayı da ilk kez canlı yayında duyurdu.



TECAVÜZ VE KÖTÜ MUAMELE ARAŞTIRILACAK



Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı Tuncer Ustael soruşturma başlattı.



İki başlık altında yapacak soruşturmada, Meryem Tahnal’a tecavüz ve çocuklara yönelik kötü muamelesi Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından araştırılacak.



PALU AİLESİ RAPORU



Müge Anlı, Palu ailesi hakkındaki Adli Tıp raporunu açıkladı. Raporda, Palu ailesinin akıl sağlığı ile ilgili bir sorun bulunmadığı vurgulandı.



Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak ise rapora itiraz ettiklerini açıkladı.