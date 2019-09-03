Orman yangınları kontrol altına alındı
Orman yangınları kontrol altına alındı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Palu ailesiyle ilgili kritik rapor kamuoyu ile paylaşıldı! Tuncer Ustael hakkında bir karar daha

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Palu ailesi ile ilgili kritik Adli Tıp raporu paylaşıldı. Türkiye’nin gündemine oturan Palu ailesi hakkındaki raporda Palu ailesinin akıl sağlığı ile ilgili bir sorun bulunmadığı ifade edildi. Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak ise rapora itiraz ettiklerini açıkladı. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı Tuncer Ustael soruşturma başlattı. İki başlık altında yapacak soruşturmada, Meryem Tahnal’a tecavüz ve çocuklara yönelik kötü muamelesi Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından araştırılacak

Son dakika haberleri! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Palu ailesiyle ilgili kritik rapor kamuoyu ile paylaşıldı! Tuncer Ustael hakkında bir karar daha

Palu ailesi ilgili Adli Tıp raporunu açıklayan Müge Anlı, Tuncer Ustael hakkında açılan yeni soruşturmayı da ilk kez canlı yayında duyurdu.

TECAVÜZ VE KÖTÜ MUAMELE ARAŞTIRILACAK

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı Tuncer Ustael soruşturma başlattı.

İki başlık altında yapacak soruşturmada, Meryem Tahnal’a tecavüz ve çocuklara yönelik kötü muamelesi Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından araştırılacak.

PALU AİLESİ RAPORU

Müge Anlı, Palu ailesi hakkındaki Adli Tıp raporunu açıkladı. Raporda, Palu ailesinin akıl sağlığı ile ilgili bir sorun bulunmadığı vurgulandı.

Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak ise rapora itiraz ettiklerini açıkladı.

Etiketler; #müge anlı #müge anlı ile tatlı sert #son dakika haberleri #palu ailesi #Tuncer Ustael
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.