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Son dakika haberleri... Muğla Bodrum açıklarında tekne battı: Ölü sayısı 12'ye yükseldi

Muğla Bodrum açıklarında batan teknedeki 31 kişi kurtarıldı. 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Batan teknede 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri... Muğla Bodrum açıklarında tekne battı: Ölü sayısı 12'ye yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan teknedeki 31 kişi, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. 34 metre derinlikte bulunan teknede dalgıçların yaptığı çalışmada 12 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

Dalgıçların çalışmasında 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Su yüzüne çıkarılan cesetler, botlara alınarak Turgutreis sahiline getirildi.

Cenazeler, ilçedeki hastanelerin morglarına konuldu. 

Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söyledikleri 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişi veya kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.










Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #bodrum
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