Bodrum'da deprem
Bodrum'da deprem
Belli oldu! Şok Marketler hakkında flaş karar
Belli oldu! Şok Marketler hakkında flaş karar
Cumhurbaşkanlığına bir aday daha
Cumhurbaşkanlığına bir aday daha
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

Son dakika haberleri: Muğla Bodrum'da art arda depremler (20 Nisan 2018 Cuma son depremler)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem oldu. AFAD'a göre, deprem Ege Denizi'nde oldu ve büyüklüğü 3,3. Kandilli Rasathanesi de depremin Gökova Körfezi'nde olduğunu, büyüklüğünün de 3,1 olduğunu paylaştı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre, ikinci deprem 3,8 büyüklüğünde meydana geldi

Son dakika haberleri: Muğla Bodrum'da art arda depremler (20 Nisan 2018 Cuma son depremler)

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem oldu.

9,3 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen depremin büyüklüğünün 3,3 olduğu ifade edildi.

Depremin Muğla'nın Bodrum ilçesinde hissedildiği aktarıldı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde meydana geldi.

Verilere göre, deprem 3,1 büyüklüğünde oldu.

İKİNCİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI

AFAD tarafından meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü açıklandı.

Açıklanan verilere göre, deprem saat 15.20'de Ege Denizi'nde oldu.

Depremin büyüklüğünün 3,8 olduğu bildirildi.

Depremleri hisseden vatandaşlar sosyal medyada yaşadıkları panik anlarını ifade eden paylaşımlarda bulundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #bodrum #deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.