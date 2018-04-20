Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem oldu. AFAD'a göre, deprem Ege Denizi'nde oldu ve büyüklüğü 3,3. Kandilli Rasathanesi de depremin Gökova Körfezi'nde olduğunu, büyüklüğünün de 3,1 olduğunu paylaştı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre, ikinci deprem 3,8 büyüklüğünde meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem oldu.



9,3 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen depremin büyüklüğünün 3,3 olduğu ifade edildi.



Depremin Muğla'nın Bodrum ilçesinde hissedildiği aktarıldı.



Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde meydana geldi.



Verilere göre, deprem 3,1 büyüklüğünde oldu.



İKİNCİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI



AFAD tarafından meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü açıklandı.



Açıklanan verilere göre, deprem saat 15.20'de Ege Denizi'nde oldu.



Depremin büyüklüğünün 3,8 olduğu bildirildi.



Depremleri hisseden vatandaşlar sosyal medyada yaşadıkları panik anlarını ifade eden paylaşımlarda bulundu.



ulusal.com.tr