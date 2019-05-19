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Son dakika haberleri... Muğla Bodrum'da art arda iki deprem (19 Mayıs 2019 son depremler)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri... Muğla Bodrum'da art arda iki deprem (19 Mayıs 2019 son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34'te merkez üssü Gökova Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise ilk depremin büyüklüğünü 4.0 diğerini ise 3.8 olarak açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #bodrum #deprem
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