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Son dakika haberleri... Muğla Bodrum'da deprem oldu (28 Mayıs Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 08.27'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada, "#DEPREM: Bodrum, Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi

Son dakika haberleri... Muğla Bodrum'da deprem oldu (28 Mayıs Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem saat 08.27'de meydana geldi.

Yerin 9.1 kilometre derinliğinde olan depremin büyüklüğünün 4.7 olduğu açıklandı.

Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "#DEPREM: Bodrum, Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #bodrum #deprem #fethiye #Marmaris
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