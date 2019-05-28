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Son dakika haberleri... Muğla Bodrum'da deprem oldu! Kaymakamdan ilk açıklama (28 Mayıs Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan depremin merkez üssünün Gökova Körfezi olduğu bildirildi. Yetkiler,"can ve mal kaybı yok" açıklaması yaptı. . Depremle ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada, "#DEPREM: Bodrum, Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor." dedi

Son dakika haberleri... Muğla Bodrum'da deprem oldu! Kaymakamdan ilk açıklama (28 Mayıs Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. 

Deprem, Bodrum ilçesi yakınlarında yaşandı. Saat 08.27'de  meydana gelen depremin merkez üssünün Gökova Körfezi olduğu kaydedildi.

Bodrum'un 350 metre açığında yaşanan sarsıntının, yerin 7,8 kilometre altında meydana geldiği belirlendi.

Yetkililer şu an için can ve mal kaybının olmadığını açıkladı. Öte yandan, deprem, ilçenin farklı mahallelerinde hissedildi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "#DEPREM: Bodrum, Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #bodrum #deprem #fethiye #Marmaris
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