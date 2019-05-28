Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 08.27'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada, "#DEPREM: Bodrum, Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor." dedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem saat 08.27'de meydana geldi.



Yerin 9.1 kilometre derinliğinde olan depremin büyüklüğünün 4.7 olduğu açıklandı.



Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.



KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor." dedi.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.



Yapılan açıklamada, "#DEPREM: Bodrum, Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.



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