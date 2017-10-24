Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 12.36'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, deprem nedeniyle ilçede herhangi olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. Saat 14.00'te 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem oldu.



Deprem saat 12.36'da meydana geldi.



Verilere göre, deprem yerin 5,7 kilometre derinliğinde oldu.



İlçe genelinde etkili şekilde hissedilen depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu açıklandı.



BİR DEPREM DAHA



Saat 14.00'te 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



BODRUM KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, deprem nedeniyle ilçede herhangi olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.



Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin artçı olduğunu söyledi.



Depremle ilgili ilçede herhangi sıkıntının yaşanmadığını ifade eden Yılmaz, "Bize gelen olumsuz bir durum yok." diye konuştu



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