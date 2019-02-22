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Son Dakika haberleri... Muğla'da deprem (22 Şubat 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler)

Muğla'da saat 03:24'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika haberleri... Muğla'da deprem (22 Şubat 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 03:24'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü isedepremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği 3 kilometre olarak ölçüldü.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  



ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #deprem
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