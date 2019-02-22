Muğla'da saat 03:24'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 03:24'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü isedepremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği 3 kilometre olarak ölçüldü.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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